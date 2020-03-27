В США уже в 12 штатах объявлен режим ЧС

В США зафиксировано 83 597 случаев заражения, 1178 больных умерли.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штатах Мэриленд, Иллинойс и Миссури из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

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По данным университета Джона Хопкинса, в Иллинойсе уже более 2,5 тысяч случаев коронавируса и 26 умерших пациентов. В Мэриленде, который граничит со столицей США Вашингтоном, четыре смерти на 581 зарегистрированный случай. В Миссури более 500 случаев и восемь смертей.

Ранее Трамп ввел режим ЧС в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Калифорния, Айова, Луизиана, Флорида, Техас, Северная Каролина и Нью-Джерси.

Режим ЧС позволяет штатам получать от федерального правительства уже выделенные конгрессом средства. Кроме того, Трамп может снять со штата его долю в оплате привлечения к ликвидации последствий ЧС Национальной гвардии, которая имеет двойное подчинение - штата и федерального правительства.

Напомним, США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом. В стране зафиксировано 83 597 случаев заражения, 1178 больных умерли, 619 вылечились.

Китай опустился на второе место. Там COVID-19 заболели 81 782 человек, умерли 3291 человек, выздоровели 74 181 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавирус, до 12 апреля.

До этого он говорил, что США в ближайшие недели восстановят экономическую деятельность, которую приостановили из-за коронавируса.

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