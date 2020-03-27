Появилось видео, как коронавирус поражает легкие

Для создания 3D-модели использовалась рентгенография реального больного.

Специалисты из больницы Университета Джорджа Вашингтона показали видео, как смертельный коронавирус поражает легкие человека.

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На видео обратил внимание портал Komonews.

На записи изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи не исключают, что после такого поражения легочных тканей пациент не сможет оправиться полностью.

Just spoke to the @GWHospital doctor who helped create this virtual reality rendering, an eye-opening new perspective of what COVID-19 does to a patient's lungs.

This was built from a CT scan of an actual coronavirus patient in DC. Yellow = lung damage.https://t.co/AMLDA2vo7Gpic.twitter.com/DRTO9lw66B — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) March 24, 2020

Как сообщал УНИАН, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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