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Появилось видео, как коронавирус поражает легкие

02:47, 27 марта 2020
Зарубежные новости
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На записи изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет / скриншот из видео

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На видео обратил внимание портал Komonews.

На записи изображены легкие мужчины в возрасте 59 лет, у которого в течение нескольких дней вирусом оказались поражены значительные участки легких. Из-за агрессивной формы болезни, пациента были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи не исключают, что после такого поражения легочных тканей пациент не сможет оправиться полностью.

Как сообщал УНИАН, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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