Если игнорировать коронавирус, он заразит 7 миллиардов человек – британские ученые

В отчете говорится, что для сокращения количества жертв коронавируса до 20 миллионов нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные - на 40%.

Если игнорировать коронавирус, он заразит семь миллиардов человек за год, из них 40 миллионов умрет.

К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, передает Reuters.

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В отчете говорится, что для сокращения количества жертв коронавируса до 20 миллионов нужно, чтобы пожилые люди сократили число своих социальных контактов на 60%, а все остальные - на 40%.

"Но мы прогнозируем, что даже при таком сценарии системы здравоохранения во всех странах будут быстро перегружены", - говорится в их отчете.

"Этот эффект, вероятно, будет наиболее серьезным в условиях с низким уровнем дохода, где потенциал медицинского обслуживания является самым низким", - добавили ученые.

Авторы исследования пришли к выводу, что если распространение болезни удастся замедлить на ранней стадии (0,2 смерти на 100 тысяч населения), то будут спасены 38,7 миллиона человек. Если чуть позже (1,6 смерти на 100 тысяч населения), то 30,7 миллионов человек сохранят свои жизни.

Как сообщал УНИАН, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал лидеров стран G20 к введению жестких мер в борьбе со смертельным коронавирусом.

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