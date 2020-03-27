США вышли на первое место по количеству больных коронавирусом

Динамика увеличения количества больных в стране почти побила китайский рекорд.

Соединенные Штаты Америки обогнали Китай и Италию по количеству больных смертельным коронавирусом.

Об этом сообщает worldometers.

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По состоянию на 26 марта общее количество больных составляет 82 тысячи 179, что на 14 тысяч больше, чем 25 марта.

Динамика увеличения количества больных в стране почти побила китайский рекорд. Больше заболевших за сутки было только 12 февраля в Китае, где количество людей с коронавирусом увеличилось на 14 тысяч 108 людей.

Также США имеет почти на 1000 больных больше, чем Китай (82 тысячи 179 человек против 81 тысячи 285 человек).

На данный момент в США умерли 1 тысяча 177 человек. В то же время в Италии умерло более восьми тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, в мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

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