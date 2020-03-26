В мире уже более полумиллиона больных COVID-19

С начала пандемии на планете погибло 22 993 пациентов.

В мире зарегистрировали 510 108 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего инфицированных в Китае – 81 781, Италии – 74 386, США – 69 684, Испании – 56 197, Германии – 41 519, Иране – 29 406, Франции – 25 624, Швейцарии – 11 712.

С начала пандемии на планете погибло 22 993 пациентов, из них больше всего в Италии – 8 165 и Испании – 4 165.

В то же время 120 983 больных удалось вылечить.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».