Newsweek: Когда странам можно выходить с карантина?

У большинства стран нет четких планов, как вернуться к норме после спада эпидемии коронавируса.

Техайський губернатор Дэн Патрик, который в свои 69 лет в группе риска заражения COVID-19, предложил в понедельник пойти на жертву. Он сказал, что готов полностью поддержать отмену общенациональной блокировки в США и отправить американцев на работу.

На следующий день президент Дональд Трамп назвал даже дату такого шага. "Я бы хотел, чтобы страна запустилась снова до Пасхи", - сказал он в эфире Fox News. А на следующий день Трамп провозгласил Техас "большой катастрофой". Чиновники американской системы здравоохранения выступили против снятия всех ограничений как раз тогда, когда первая волна заболеваний ударила по Нью-Йорку, угрожая перегрузить местные клиники. Но фундаментальный вопрос в том, когда странам на самом деле можно отменять карантин. Об этом пишет Newsweek.

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Издание напоминает, что, согласно прогнозам Центра контроля и профилактики заболеваний, пик смертности в США состоится через три недели. Что же произойдет после того? Какой план?

Существует много убедительных причин, почему карантин следует отменить как можно скорее при условии, что это будет безопасно. Вред для экономики влияет на уровни бедности и безработицы. Чем дольше блокирование будет продолжаться, тем дольше будет продолжаться экономическое восстановление. Если снять ограничения слишком рано или слишком резко, это почти наверняка спровоцирует второй скачок заражения, который может быть не менее смертельным, чем первый. Когда слишком много пациентовболеют одновременно, больницы перегружаются. И много самых больных людей остаются без лечения. Этот сценарий воплотился в Италии и может повториться в городе Нью-Йорк. Остановить COVID-19 не так и просто. Он слишком заразен. Поэтому пройдет некоторое время, пока появится колективный иммунитет к нему, тоесть появится достаточно высокий процент населения, на которых вирус больше не действует.

Точно определить, когда можно снимать все ограничения, очень трудно потому, что о самом коронавирусе очень мало известно. Первые случаи заражения им людей появились всего несколько месяцев назад. Именно поэтому, как пояснил эпидемиолог из Стэнфордского университета, политики работают "в темноте".

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Эпидемиолог Дэвид Карц допустил в статье для New Tork Times, что менее уязвимая группа населения, а это люди до 60 лет без других проблем со здоровьем, могут вернуться на работу достаточно скоро. У них может развиться коллективный иммунитет, который защитит уязвимых. Хотя пока еще никто не подтвердил, что у тех, кто выздоровел от COVID-19, есть иммунитет к вирусу. Но Кац отмечает, что определение произвольной даты "возвращения к делам" - это опасная ошибка.

ВОЗ сейчас разрабатывает инструкции для стран по снятию карантинов. Любой план возвращения страны к работе должен опираться на данные, - сказал эпидемиолог Дэвид Хейманн, который возглавляет Научный и техническый совет по вопросам инфекционных заражений ВОЗ. Его группа изучает меры, которые были воплощены в Азии и Европе. Через неделю или две эксперты планируют опубликовать отчет по порядку выхода из карантина. Много стран Азии, которые пережили эпидемию SARS в 2002 году, были лучше обеспечены оборудованием для диагностики, которое помогло в борьбе с COVID-19. Но страны региона также столкнулись с вызовом перехода к норме.

"У большинства стран нет стратегии выхода из карантина", - сказал Хейманн.

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Отчет его экспертной группы еще не закончен. Однако, он рассказал Newsweek о некоторых ключевых пунктах. Одно из предложений гласит, что после окончания первой волны вспышки, можно медленно разблокировать определенные секторы экономики. При этом нужно оценивать реакцию вируса на ослабление ограничений. Если уровень заражения снова начнет расти, системы здравоохранения должны вмешаться, чтобы избежать новой вспышки болезни. Прежде чем идти на любые шаги, следует провести оценку рисков. К примеру, если офисы снова откроются, насколько высока угроза распространения вируса в автобусах, метро и возле кулеров с водой? И не приведет ли это к второй вспышке?

Ключевым элементом плана, по словам Хейманна, будет система наблюдения, которая даст чиновникам органов здравоохранения точную картинку о количество зараженных людей в любое время. Также важно проводить масштабное тестирование на коронавирус. Не достаточно просто знать, сколько людей заражены COVID-19 в городе или штате. Чиновники должны знать, какой процент от населения стал носителем вируса. И как эти люди рассеяны по городу или стране.