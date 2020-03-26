В Испании не работают экспресс-тесты на коронавирус, купленные в Китае

Чувствительность теста была лишь 30%, хотя должна была составлять 80%.

Тесты для скрининга новой коронавирусной инфекции, закупленные Испанией у китайской компании, имеют слишком низкую чувствительность и непригодны для тестирования широких слоев населения.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на испанское издание El Pais.

В первой партии, которая прибыла по заказу испанского правительства, чувствительность теста была лишь 30%, хотя должна была составлять 80%. Это подтвердили несколько микробиологических лабораторий крупных больниц.

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"При таком значении нет смысла использовать эти тесты", - заявил один из микробиологов, проанализировавших китайский тест.

Тесты из Китая Испания закупила для ускорения работы с широкими слоями населения, однако, как оказалось, они не работают.

Испанским медикам придется продолжать использовать старый метод выявления коронавирусной инфекции - полимеразную цепную реакцию. Это трудоемкая техника, которая требует специального оборудования и времени.

Напомним, парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.

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