В Испании не работают экспресс-тесты на коронавирус, купленные в Китае
Тесты для скрининга новой коронавирусной инфекции, закупленные Испанией у китайской компании, имеют слишком низкую чувствительность и непригодны для тестирования широких слоев населения.
Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на испанское издание El Pais.
В первой партии, которая прибыла по заказу испанского правительства, чувствительность теста была лишь 30%, хотя должна была составлять 80%. Это подтвердили несколько микробиологических лабораторий крупных больниц.
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"При таком значении нет смысла использовать эти тесты", - заявил один из микробиологов, проанализировавших китайский тест.
Тесты из Китая Испания закупила для ускорения работы с широкими слоями населения, однако, как оказалось, они не работают.
Испанским медикам придется продолжать использовать старый метод выявления коронавирусной инфекции - полимеразную цепную реакцию. Это трудоемкая техника, которая требует специального оборудования и времени.
Напомним, парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.
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