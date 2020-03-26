цей матеріал доступний українською

Вирусолог спрогнозировал, сколько будет длиться эпидемия коронавируса

17:17, 26 марта 2020
Зарубежные новости
1553 0
Эпидемия коронавируса может продлиться годы, говорит вирусолог / ua.depositphotos.com

Читайте такжеСМИ узнали детали о первом случае коронавируса в Ухане

"По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии", - отметил он в интервью РБК

По словам Кэлишера, такое распространение может продолжаться в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина.

"Но даже тогда вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались. Вакцинация тоже займет длительное время", - добавил вирусолог.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter