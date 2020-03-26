Вирусолог спрогнозировал, сколько будет длиться эпидемия коронавируса
17:17, 26 марта 2020Зарубежные новости
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Специалисту кажется вполне вероятным, что заражению COVID-19 подвергнутся миллионы людей.
Эпидемия коронавируса может продлиться годы, говорит вирусолог / ua.depositphotos.com
Американский вирусолог Чарльз Кэлишер прогнозирует, что эпидемия коронавируса COVID-19 может продлиться годы.
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"По мере распространения вируса по всему миру он будет поражать миллионы людей. Те из них, которые остаются незараженными, могут стать носителями во время второй волны эпидемии", - отметил он в интервью РБК.
По словам Кэлишера, такое распространение может продолжаться в течение многих месяцев, пока не появится эффективная вакцина.
"Но даже тогда вирус не исчезнет, потому что неизбежно будут оставаться люди, которые не прививались. Вакцинация тоже займет длительное время", - добавил вирусолог.
Как сообщалось, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией.
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