У сотрудника правительства РФ обнаружили коронавирус - СМИ
14:58, 26 марта 2020Зарубежные новости
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Инфицированный переносит болезнь без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит.
Коронавирус проник в правительство РФ / Иллюстрация - фото УНИАН
У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Медуза».
Положительный результат теста пришел 25 марта. Инфицированный переносит болезнь без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит.
Карантин в Белом доме не объявлен. Заседание правительства 26 марта прошло в обычном режиме.
Источник в правительстве при этом указал, что точный диагноз не ставится только по одному тесту.
Ранее российский врач в присутствии Путина призвал готовиться к "итальянскому сценарию" с коронавирусом.
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