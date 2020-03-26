У сотрудника правительства РФ обнаружили коронавирус - СМИ

Инфицированный переносит болезнь без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит.

У одного из сотрудников аппарата правительства России обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает «Медуза».

Положительный результат теста пришел 25 марта. Инфицированный переносит болезнь без симптомов, но на работу с 26 марта не ходит.

Карантин в Белом доме не объявлен. Заседание правительства 26 марта прошло в обычном режиме.

Источник в правительстве при этом указал, что точный диагноз не ставится только по одному тесту.

Ранее российский врач в присутствии Путина призвал готовиться к "итальянскому сценарию" с коронавирусом.

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