СМИ узнали детали о первом случае коронавируса в Ухане

11 декабря у женщины поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью.

Первым человеком, у которого в декабре прошлого года подтвердился коронавирус, была женщина по фамилии Вэй.

Это - продавец креветок на рынке морепродуктов "Хуанань" в Ухане, сообщает Sina.

11 декабря у женщины поднялась температура и она обратилась за медицинской помощью. Однако ей не помогли даже два укола. Через пять дней Вэй обратилась в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии.

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Там позже у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

По информации комитета по охране здоровья Уханя, до 31 декабря 27 человек заразились коронавирусом. 24 из них были на рынке морепродуктов.

Sina сообщает, что удалось также найти первого зараженного, не имевшего никаких контактов с "Хуананем". Это мужчина по фамилии Чэнь. Пациент так и не смог понять, где заразился, однако предположил, что мог подхватить инфекцию в метро или уже после того, как обратился в больницу.

Как сообщалось, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией.

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