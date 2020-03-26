Bloomberg: В Испании больные COVID-19 умирают просто в больничных коридорах

Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кто будет жить, а кто умрет.

В комнате неотложной помощи одной из крупнейших больниц Мадрида врач Даниэль Барнабу подписал свидетельство о смерти одного пациента и в этот же момент вернулся, чтобы помочь другому, который задыхался.

"Люди умирают в приемных еще до осмотра, поскольку пандемия коронавируса пересиливает возможности медицинско персонала. Похороны отменены в столице Испании, а мест в морге уже нет. Поэтому тела складывают на главном катке города", - пишет Bloomberg.

Палаты интенсивной терапии переполнены. А новые правила диктуют, что младшие пациенты в приоритете над старшими, поскольку у них выше шансы выжить. Об этом изданию сказал Барнабу во время телефонного разговора.

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"Тот дедушка при иных обстоятельствах имел бы шанс. Но сейчас таких, как он, очень много и все умирают одновременно", - сказал врач.

На фоне того, как COVID-19 охватывает континент, все внимание сосредотачивается на Испании. Она стала жестоким предупреждением для других частей Европы вроде Великобритании, которые только недавно перешли к широким мероприятиям. Количество смертей в стране с 47-миллионным населением растет быстрее, чем в Китае, где коронавирус возник, и даже быстрее, чем в Италии, которую болезнь охватила в этом месяце. Власти Испании сообщили о гибели еще 738 человек в среду, что делает ее страной с самыми большими потерями за день. Всего количество смертей в стране составляет 3434 человек, что больше, чем даже в Китае.

Премьер-министр Педро Санчез, который еще менее чем три недели назад отвергал угрозу со стороны коронавируса, теперь предупредил граждан, что угрозы таких масштабов еще не было.

"Только люди постарше, которые помнят тяготы Гражданской войны и ее последствий, могут вспомнить ситуации, которые были хуже, чем сегодня", - сказал глава испанского правительства во время речи 14 марта, когда он провозгласил чрезвычайное положение. Беспилотники с громкоговорителями на улицах приказывали людям в Мадриде не выходить из дома.

"Другие поколения в Испании никогда не сталкивались с чем-то столь же тяжелым", - сказал Санчез.

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В клинике La Paz - комплексе из 17 зданий, в котором работает Барнабу - во вторник в приемной было 240 человек одновременно. Все они ждали на осмотр врача. Медики "на передовой" не носят полную защиту, только маску и хлопковый халат. Им рекомендуют не приближаться к пациенту ближе чем на метр, но это не возможно.

"Коллеги вокруг болеют. Я радиолог и не должен работать в неотложной помощи. Однако, в конце концов, я оказался в траншеях", - сказал Барнабу.

8 марта Санчез поощрял испанцев принять участие в демонстрации по случаю Международного дня женщин, несмотря на то, что правительство Италии заблокировало север своей страны из-за эпидемии. В Испании на тот момент было 589 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а четверо людей умерли. Но 120 тысяч человек приняли участие в демонстрации в Мадриде включительно с несколькими министрами и женой Санчеза - Бегоной Гомез. Правительство утверждало, что вирус все еще под контролем в Испании. После того у Гомез обнаружили COVID-19, так же как у министра равенства Ирен Монтеро и вице-премьер-министра Кармен Кальво, которая с воскресенья находится в больнице.

Первые дни после введения карантина в Испании были безумными. Испанцы привыкали к введенным ограничениям, а Санчез пытался усилить систему здравоохранения и подготовить ее к лавине эпидемии. Из-за критической нехватки мест в отделах интенсивной терапии, нехватки машин для вентиляции легких и средств личной защиты врачи боялись, что они не справятся. И так оно и произошло.

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В нескольких домах престарелых персонал бросил жителей на произвол судьбы. Военные, мобилизованные для проведения работ по дезинфекции, обнаружили некоторых пациентах в нечистотах. А другие лежали на своих койках уже мертвые. Об этом в понедельник рассказала министр обороны Маргарита Роблес. Министр здравоохранения признал, что у Испании нет возможностей, чтобы проводить достаточное количество тестов и отслеживать распространение заражения.

Врачи и медсестры, тем временем, вынуждены импровизировать в то время, когда пациентов становится все больше. Некоторые приклеивают пластиковые пакеты для мусора к рукам, чтобы защитить себя. Одна медсестра в отделении неотложной помощи в баскском городе Витория на прошлой неделе сказала, что защитные пластиковые очки настолько плохого качества, что медики не видят через них, когда пытаются нащупать пульс.

В понедельник правительство Испании сообщило, что около 4 тысяч медиков были заражены. Это 12% от общего количества. Для сравнения, в Италии такая судьба постигла 4% медицинских работников, а в Китае - 4%. Надежда только на то, что более жесткие усилия, нацеленные на то, чтобы заставить людей оставаться дома, начнут приносить плоды. Италия зафиксировала незначительное сокращение количества новых случаев заражения в среду после трех недель блокирования. В Испании арестовали 635 человек за нарушения условий карантина. 77 тысяч были оштрафованы.