цей матеріал доступний українською

В Германии от коронавируса умерли почти 200 человек

13:38, 26 марта 2020
Зарубежные новости
775 0
Фото REUTERS

Читайте такжеВ Польше выявлено уже более тысячи инфицированных коронавирусом

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 4 тыс. 995 человек - до 36 тыс. 508.

Число умерших увеличилось на 50 человек - до 198.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter