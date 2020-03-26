В Германии от коронавируса умерли почти 200 человек

Количество подтвержденных случаев инфицирования в ФРГ выросло до более 36,5 тыс.

В Германии от коронавируса умерли 198 человек.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 4 тыс. 995 человек - до 36 тыс. 508.

Число умерших увеличилось на 50 человек - до 198.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.

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