В Германии от коронавируса умерли почти 200 человек
13:38, 26 марта 2020Зарубежные новости
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Количество подтвержденных случаев инфицирования в ФРГ выросло до более 36,5 тыс.
Фото REUTERS
В Германии от коронавируса умерли 198 человек.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.
В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 4 тыс. 995 человек - до 36 тыс. 508.
Число умерших увеличилось на 50 человек - до 198.
Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции умерло 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.
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