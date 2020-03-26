Bosch разработала экспресс-тест на коронавирус

Надежные результаты тестов позволят провести дифференциальную диагностику менее чем за 2,5 часа, говорят в компании.

Компания Bosch Healthcare Solutions заявила, что совместно с Randox Laboratories Ltd. разработала один из первых в мире полностью автоматизированных молекулярных диагностических тестов на COVID-19.

Разработанный всего за шесть недель экспресс-тест может выявить коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 у пациентов менее чем за два с половиной часа с момента взятия образца до получения результата, заявляют в компании Bosch.

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Еще одно преимущество экспресс-теста - его можно проводить непосредственно в месте оказания медицинской помощи. Это исключает необходимость транспортировки образцов, что отнимает ценное время. Это также означает, что пациенты быстро получают достоверную информацию о состоянии своего здоровья, а инфицированные могут быть немедленно выявлены и изолированы.

При проведении тестов, которые используются сейчас, пациенты как правило должны ждать результатов в течение одного-двух дней.

"Ускоренный тест Bosch на COVID-19 поможет сдержать распространение пандемии и быстрее разорвать цепочку ее распространения", - заявил председатель правления Bosch доктор Фолькмар Деннер.

Экспресс-тест, заявляют в Bosch - один из первых в мире полностью автоматизированных молекулярно-диагностических тестов, который может использоваться во всех медицинских учреждениях прямо на месте. Более того, он позволяет протестировать один образец не только на COVID-19, но и на девять других респираторных заболеваний, включая грипп А и В, одновременно.

Новый тест будет доступен, начиная с апреля, в Германии, а также в других странах Европы и мира.

Простота применения в местах оказания медицинской помощи

В ходе различных лабораторных испытаний SARS-CoV-2 тест Bosch показал результаты с точностью более 95%. Экспресс-тест соответствует стандартам качества Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Образец берется из носа или горла пациента с помощью ватного тампона. После этого картридж, который уже содержит все необходимые для теста реагенты, вставляется в устройство Vivalytic для анализа. Во время проведения анализа медицинский персонал может заниматься и другими задачами, например, лечением пациентов.

Анализатор Vivalytic разработан таким образом, что даже медицинский персонал, не прошедший специальной подготовки, может надежно проводить анализ. Анализатор Bosch Vivalytic может выполнять до десяти тестов в течение 24 часов. Это означает, что для проведения до 1000 тестов в день нужно всего 100 устройств.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.