В Польше выявлено уже более тысячи инфицированных коронавирусом

Летальных случаев в стране насчитывается 15.

В Польше за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных в стране возросло до 1 085 человек.

Об этом сообщает "Польское радио".

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По последним данным, от коронавируса в Польше умерли 15 человек. В больнице в Кошалине скончался 67-летний мужчина, инфицированный коронавирусом SARS-CoV-2, что вызывает болезнь COVID-19, у которого были сопутствующие заболевания.

Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса. В частности нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин.

Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Любые публичные собрания, то есть собрание более двух человек, запрещены. Ограничение на собрание более двух человек не распространяются на семьи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли – 21 тыс. 308.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.