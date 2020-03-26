В США резко выросло число смертей от коронавируса, за сутки – 233 умерших

Инфицированных коронавирусной инфекцией уже более 65 тысяч.

В Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.

Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что в США сейчас зарегистрировано не менее 65 273 случая заболевания COVID-19, количество умерших от коронавируса составляет 938.

Речь идет о всех 50 штатах, округе Колумбия и территории США, а также всех репатриированных случаях из-за рубежа.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцию. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли – 21 тыс. 308.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.