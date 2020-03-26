В США резко выросло число смертей от коронавируса, за сутки – 233 умерших
В Соединенных Штатах Америки за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 233 человека. Это наибольшее количество летальных случаев за один день в стране с начала эпидемии.
Об этом сообщает CNN.
Читайте такжеЧисло заболевших COVID-19 в Канаде выросло за сутки на 75%
Отмечается, что в США сейчас зарегистрировано не менее 65 273 случая заболевания COVID-19, количество умерших от коронавируса составляет 938.
Речь идет о всех 50 штатах, округе Колумбия и территории США, а также всех репатриированных случаях из-за рубежа.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцию. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли – 21 тыс. 308.
В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн