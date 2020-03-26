Число заболевших COVID-19 в Канаде выросло за сутки на 75%

Еще утром 25 марта инфицированных коронавирусом было всего 1 959 человек, сейчас же – 3 385.

В Канаде за последние сутки резко возросло количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на сайте канадского Минздрава.

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Так, по последним данным, в стране выявлено 3 385 больных COVID-19, хотя еще утром 25 марта цифра была всего 1 959 человек. Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения существенно выросло – почти на 75%.

Также отмечается, что COVID-19 унес жизни 35 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта в мире 472 тыс. 76 человек заболели коронавирусной инфекцией. С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 114 тыс. 870 человек, умерли – 21 тыс. 308.

В Украине, по последним данным Минздрава, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.