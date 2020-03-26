"Полная блокада": премьер Израиля анонсировал новый метод борьбы с коронавирусом

По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, так как количество зараженных коронавирусом продолжает расти.

В Израиле могут ввести более жесткие ограничительные меры в связи с пандемией смертельного коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, введенных мер оказалось недостаточно, так как количество зараженных коронавирусом продолжает расти.

"Поэтому я уже говорю вам, что если мы не увидим немедленного улучшения тенденции, а не будет альтернативы, как ввести полное блокирование, кроме жизненно важных потребностей, таких как еда и лекарства. Это вопрос нескольких дней. Мы делаем все необходимую подготовку - логистическую и юридическую ", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, в мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек.

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