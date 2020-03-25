В мире от коронавируса умерло уже больше 20 тысяч человек
В мире общее число жертв коронавируса превысило 20 тысяч человек.
Такие данные представлены Центром системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 433 тысячи, умерли примерно 4,71% - около 20,4 тысяч человек.
Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая наблюдается в Италии, где зафиксировано 74тысяч 386 случаев заражения, умерли 10,09% (7503 человек). За ней идут США (55 тысяч 243 заразившихся, 802 умерли) и Испания (47 тысяч 610 заразившихся, 3434 умерли).
Вылечились от коронавируса во всем мире 113 тысяч 45 человек.
Как сообщал УНИАН, в Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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