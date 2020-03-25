Чехия ужесточила ограничения из-за коронавируса, запретив собираться больше двух человек

Правительство Чехии дополнило ограничения на свободное передвижение людей дополнительным пунктом.

Министерство здравоохранения Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавирус.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Однако.

Так, ограничения на свободное передвижение лиц теперь дополняется дополнительным пунктом, в котором прямо говорится, что "предлагается пребывание в общественных местах не больше двух человек, за исключением членов одного домохозяйства, предпринимательской или иной аналогичной деятельности, участия в похоронах с соблюдением дистанции не менее двух метров".

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До вторника ограничения на передвижение формулировалось только в общих чертах.

Пакет мер, был принят премьер-министром Андреем Бабишем в понедельник и должен оставаться в силе до 1 апреля.

Эти меры, а также другие ограничения, направленные на предотвращение и ограничение распространения коронавирус, который до настоящего времени в Чехии привел к смерти 5 человек, инфицированы 1497 людей.

Как сообщал УНИАН, 12 марта чешское правительство объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса, оно продлится 30 дней.