В Эстонии – первая смерть от COVID-19

Сейчас в Эстонии обнаружили уже 404 случая заболевания новым типом коронавируса.

В Эстонии зарегистрировали первый летальный случай в результате инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

Читайте такжеВ Нидерландах вот коронавируса умерли 356 человек

Погибшей оказалась 83-летняя женщина, которую госпитализировали 20 марта в центральный госпиталь Таллинна. Ранее у пенсионерки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Это очень печальный день. Мы должны быть готовы к тому, что вирус приведет к другим смертям в Эстонии. Именно поэтому очень важно пристально следить за лицами преклонного возраста и теми, кто имеет хронические болезни", - отметил Аркадий Попов, руководитель кризисного центра эстонского Агентства здравоохранения.

Руководство страны выразило соболезнования родственникам умершей.

Сейчас в Эстонии обнаружили уже 404 случая заболевания новым типом коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек, что является наибольшим количеством в этой стране с начала вспышки.