CNN: Мужчины чаще погибают от коронавируса и на это есть причины

Курение, алкоголь и общие проблемы со здоровьем делают мужчин более «легкой добычей» для опасного вируса.

В странах, таких как Италия, на мужчин приходится около 60% тех, у кого обнаружили новый коронавирус. Кроме того, 70% умерших, согласно данным Национального института здравоохранения Италии, были тоже были мужского пола.

Даже в таких странах, как Южная Корея, где коронавирус обнаруживали чаще у женщин, примерно 54% зарегистрированных смертей от COVID-19 касаются именно мужчин, - пишет CNN. Чиновники из сферы здравоохранения начинают обращать внимание на эти цифры. Но США до сих пор не публикуют общенациональные данные относительно пола тех, кто заболел, хотя это могло бы помочь выявить уязвимые группы населения.

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"Из опыта Италии мы видим, что смертность среди мужчин в два раза выше, чем среди женщин, в каждой возрастной группе", - сказала координатор Белого дома по противодействию коронавирусу доктор Дебра Биркс.

"Только то, что мы знаем об этом, помогает нам в США точнее говорить американскому народу, кого нужно защищать и как", - добавила она.

CNN попросил Центр по контролю и профилактике заболеваний США предоставить данные о разделении больных и погибших от COVID-19 по половому принципу. Но в ведомстве не ответили на запрос. В сотрудничестве с исследовательским институтом Global Health 50/50, который изучает вопросы гендерного неравенства в глобальном здоровье, CNN проанализировал доступные данные 20 стран с наибольшим количеством заражений коронавирусом. Эти данные были собраны до 20 марта. Целью было попытаться выяснить, почему мужчины чаще умирают от вируса, чем женщины.

Из 20 стран только 6 предоставили данные о смерти, разделенные по полу: Китай, Франция, Германия, Иран, Италия и Южная Корея. Еще 7 стран предоставили данные только о подтвержденных случаях заболевания. Также CNN указывает, что данные не были полными в некоторых случаях.

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К примеру, цифры Китая покрывают только период до конца февраля за долго до того, когда распространение вируса в стране спало до нуля. Также нет надежных данных о том, сколько мужчин и женщин в Китае прошли проверки на вирус. Однако, доступные данные, которые охватывают почти четверть населения Земли, указывают на то, что мужчины на 50% чаще умирали от COVID-19, чем женщины.

Так исторически сложилось, что коронавирусы, такие как SARS и MERS, непропорционально чаще поражают мужчин. Об этом CNN сказал инфекционист из Медицинской школы МакГоверна в Техасе Луис Острожский-Цайхнер. Во время предыдущих эпидемий SARS пациенты мужского пола страдали от худших клинических последствий в Гонконге. Они также чаще погибали от MERS, на что указывают исследования, проведенные в Саудовской Аравии и Южной Корее.

Некоторые исследователи допускают, что с эволюционной точки зрения, у женщин может быть более сильный иммунитет к вирусным инфекциям, чем у мужчин. Потому что в период вынашивания ребенка их организму нужно позаботиться, чтобы потомство не погибло.

"Это может быть также связано с гормональными изменениями. Существуют исследования на животных, которые демонстрируют, что может быть биологическая основа для определенного повышения восприимчивости у мужчин", - сказал Острожский-Цайхнер.

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Ранние сообщения о людях с тяжелыми случаями заболевания COVID-19 обнаружили, что у большинства таких пациентов были другие проблемы со здоровьем, которые ухудшали их состояние: гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и хронические болезни дыхательных путей. Об этом свидетельствуют данные Global Health 50/50. Такие осложнения чаще наблюдались у мужчин, на что указывают данные шести стран. В институте допускают, что это может быть связано с более рискованным образом жизни.

"Если COVID-19 повторяет те же закономерности, которые мы видим среди ряда других заболеваний, мы можем сказать, что мужчины на протяжении своей жизни больше рискуют быть привлеченными к поведению, которое вредит здоровью в долгосрочной перспективе", - скала профессор глобального здравоохранения Университетского колледжа Лондона и содиректор Global Health 50/50 Сара Хоукис.

"Поэтому в большинстве стран, например, мы видим, что мужчины курят табак и пьют алкоголь больше, чем женщины", - добавила она.

CNN пишет, что курение может быть четким примером различия в поведении мужчин и женщин. В Китае живет самое большое населеник курильщиков в мире. 316 миллионов взрослых в стране курят. Но в то время, как 50% мужчин в Китае имеют эту вредную привычку, она распространена лишь среди 3% женщин. На это указывают данные китайского Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В Италии курят 7 миллионов мужчин и 4,5 миллиона женщин, согласно данным Национального института здравоохранения за 2020 год. Институт также сообщил, что после обращения в больницу с COVID-19 "на треть больше курильщиков страдали от более серьезной ситуации, чем некурящие". Людям с вредной привычкой вдвое чаще потребовалась механическая вентиляция легких.

Другие исследования также обнаружили, что итальянские мужчины также имеют более высокие уровни гипертонии, чем женщины их возраста. В свою очередь, в Китае среди мужчин чаще встречается повышенное кровяное давление и диабет второго типа. Все эти факторы осложняют течение заболевания COVID-19.