Испания попросила помощи у НАТО из-за резкого увеличения числа смертей от COVID-19
16:46, 25 марта 2020Зарубежные новости
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В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Испанская армия обратилась к своим партнерам по НАТО с просьбой предоставить комплексы для тестирования на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы в рамках международных соглашений о помощи альянса.
Об этом в среду заявил глава Вооруженных сил Испании Мигель Вилльярройа, пишет Reuters.
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По его словам, помощь будет передана гражданским лицам.
Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек, что является наибольшим количеством в этой стране с начала вспышки. Общее количество умерших в Испании на сегодня выросло до 3 тыс. 434 человек.
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