Испания попросила помощи у НАТО из-за резкого увеличения числа смертей от COVID-19

В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек.

Испанская армия обратилась к своим партнерам по НАТО с просьбой предоставить комплексы для тестирования на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы в рамках международных соглашений о помощи альянса.

Об этом в среду заявил глава Вооруженных сил Испании Мигель Вилльярройа, пишет Reuters.

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По его словам, помощь будет передана гражданским лицам.

Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек, что является наибольшим количеством в этой стране с начала вспышки. Общее количество умерших в Испании на сегодня выросло до 3 тыс. 434 человек.