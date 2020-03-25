В Германии за сутки выявили свыше 4 тысяч случаев коронавируса

Всего в стране 31 554 человека инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2.

В Германии за последние сутки выявлено 4 118 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество зараженных в стране составило 31 554 человек.

Об этом сообщает WELT.

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По словам президента Института Роберта Коха (RKI) Лотара Уилера, умерли на сегодняшний день 149 человек, прирост количества жертв за последние сутки - 32. Вместе с тем, отметил он, выздоровели минимум 5 600 человек.

Он добавил, что заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тысяч населения и большинство инфицированных составляют люди пожилого возраста, но молодые и здоровые люди также могут тяжело переносить заболевание и даже умереть.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировано 423 тыс. 121 человека, инфицированного коронавирусной инфекцией.

В Украине, по последним данным Министерства здравоохранения, уже зафиксировано 113 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.