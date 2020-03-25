"Приходится выбирать, кто будет жить": итальянский врач рассказал о реалиях работы во время пандемии
Итальянский врач, работающий в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, рассказал о том, как должен ежедневно принимать тяжелое решение, кто из пациентов останется жить.
33-летний врач Микеле Болдрини рассказал о том, что никогда не сталкивался с такими сложными решениями так часто, сообщает Metro.
Он не мог себе представить, что в будущем смертельные случаи будут случаться только из-за нехватки коек и кислорода.
"Я все еще провожу свои дни, решая, кто имеет право на интенсивную терапию, кого отпустить и кого лечить при помощи промежуточных устройств. Я диагностирую ежедневные двусторонние интерстициальные случаи пневмонии, которые раньше я видел только четыре раза в год", - поделился врач.
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Врач Болдрини добавил, что "в случае роста количества больных за пандемии коронавирус количество кислородных устройств и кроватей будет крайне малым - из-за нехватки необходимого оборудования произойдет много смертей".
"Большую часть составляют люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями, такими как диабет или болезни сердца. Их состояние быстро ухудшается, и нам приходится ежедневно решать, вкладывать ли ресурсы в некоторых из них, основываясь на прогнозе и общих стартовых условиях. Это значит отпускать людей, что является частью нашей работы, но это никогда не было обусловлено нехваткой устройств и кроватей", - признался Болдрини.
Он добавил, что люди умирают в одиночестве, потому что по протоколам они могут видеть своих родственников только через электронные устройства.
Медик также отметил, что уровень смертности очень высок в сравнении с предыдущими аналогичными синдромами гриппа с респираторными осложнениями. Covid-19 распространяется быстрее, чем сезонные вирусы гриппа.
Как сообщал ранее УНИАН, вспышка коронавируса началась с рынка морепродуктов и животных в китайском городе Ухань. Он вызывает симптомы, похожие на простуду, но быстро поражает легкие и другие органы. Патоген относится к большому семейству коронавирусов. Болезнь уже распространилась на десятки стран.
В Украине по состоянию на 25 марта зарегистрировано 113 инфицированных. В связи с этим, карантин в стране продлили до 24 апреля.
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