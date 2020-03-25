"В горле будто полыхал пожар": заразившаяся коронавирусом девушка раскрыла правду о симптомах болезни
Заразившаяся в Италии коронавирусом нового типа 20-летняя американская студентка Джулия Бускалья раскрыла пугающую правду о симптомах болезни.
Ее слова приводит издание Daily Mail. В начале марта девушка вернулась в США и прошла тест на болезнь COVID-19, который дал положительный результат. Она была удивлена, ведь у нее не было распространенных симптомов.
Бускалья вспоминает, как в Италии она весь день пролежала в кровати из-за плохого самочувствия: "У меня раскалывалась голова, уши пульсировали, а в горле будто полыхал пожар. Тело ломило и знобило".
На следующий день она почувствовала себя лучше, но на всякий случай решила вызвать доктор, который сказал, что у нее — простуда.
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"Вскоре я стала плохо слышать левым ухом, но решила, что это из-за переутомления. Кашля у меня не было", - рассказала студентка.
3 марта, пока девушка все еще была в Италии, она стала хуже слышать. Также она перестала различать вкусы и запахи. У нее не было кашля, но жутко болела голова.
5 марта она вернулась в США и восемь дней провела дома на самоизоляции.
"У меня появился мокрый кашель, а слух, вкус и обоняние восстановились", - продолжила она.
14 марта Бускалья прошла тест на коронавирус и узнала, что она заражена.
"У меня все еще не было симптомов, о которых все говорили. Легкий кашель, но ничего более", — подчеркнула она.
"Я знаю, что мои ровесники смеются и радуются, что у них нет этой инфекции. Но это не шутка... Оставайтесь дома. Берегите себя. Ограничьте контакты... ", - подытожила девушка.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в мире 423 тыс. 121 человек заболел коронавирусной инфекцией.
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