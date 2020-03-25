Врач для Politico о пандемии коронавируса: "Я работаю в скорой и напугана"

Без достаточного обеспечения необходимой защитой врачи могут предстать перед выбором: спасать пациентов или себя и свою семью.

Еще несколько недель назад врач скорой помощи из центральной Вирджинии, оглядываясь на свой 15-летний опыт, заверил бы, что медики готовы ко всему и даже к коронавирусу. Но теперь все изменилось.

Об этом в статье для Politico пишет врач неотложной помощи Сандра Симонс.

"С нетерпением жду, когда приступлю к работе и дам чертей, как наши дети в день игры, но с большим количеством средств личной защиты", - вспоминает она свое текстовое сообщение, отправленное одной из подруг.

"Но теперь я не чувствую себя так уверенно. Быть врачом скорой в то время, когда США готовятся к последствиям COVID-19, все равно, что стоять на берегу и смотреть, как надвигается цунами", - добавила Симонс.

Она работает в отделении небольшой общины и остается единственным врачом своей специальности на всю клинику. Поэтому она сама принимает решения, как разбираться со всеми проблемами, которые проходят через дверь скорой.

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"Я напугана. И причина не просто в самой болезни. Дело еще и в оборудовании, которое нам нужно для борьбы с ней и которого у нас нет", - объясняет врач.

Симонс вспоминает, как на прошлой неделе через считанные дни после объявления о первых двух случаях в штате Вирджиния, спросила коллег, где хранятся запасы масок №95. Это не обычные мягкие хирургические маски. №95 жестче, плотнее возле носа и рта. Они разработаны так, чтобы отфильтровывать 95% частичек, которые летают в воздухе. Симонс объясняет, что в ее отделении неотложной помощи есть небольшие запасы этих масок. Но если произойдет неожиданный наплыв пациентов с COVID-19, важно знать, где можно взять еще. Как оказалось, все запасы заперты в кабинете директора. И доступ к ним можно получить лишь во время ночных смен, если позвать больничную охрану.

В том, что маски оказались под замком, нет ничего удивительного, учитывая беспокойство из-за краж и панических накоплений запасов. В городе Ричмонд был по крайней мере один случай, когда грабитель ворвался в приемную скорой помощи, схватил коробку масок и убежал. Ослабление запасов личной защиты в клиниках пугает многих врачей по всей территории США. А недостаток запасов масок №95, халатов, очков и перчаток наблюдается во многих штатах: от Нью-Йорка до Вашингтона. Все эти средства расфасованы как "наборы личной защиты", которые в США называют аббревиатурой PPE.

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"Когда приходит пациент с инфекционной болезнью, PPE - это то, что позволяет оставаться врачом, а не стать очередным пациентом или даже пополнить число потерь", - пояснила Симонс.

На этой неделе ее клиника в Вирджинии получила то же предупреждение, что и другие отделения скорой помощи в США: если эпидемия наберет силы, запасов PPE хватит не на долго. Чтобы сохранить их, врачей попросили одевать маски только в случае появления пациентов с подозрением заражения COVID-19. И то только хирургические маски, которые меньше защищают, потому что блокируют капельки в воздухе, но не аэрозоли с вирусом.

"Другими словами, хирургические маски сработают, если кто-то будет кашлять или чихать в комнате. Но они не защитят во время процедур вроде интубации, во время которых я достаточно близко, чтобы вдохнуть частички аэрозоля", - пояснила врач.

Она добавляет, что сейчас американским врачам приказали использовать маски №95 лишь при лечении подтвержденных пациентов с COVID-19 через самый высокий риск контакта. Использованные маски нужно хранить для повторного использования, пока они не испачкаются или пока на них не попадут жидкости от пациента с COVID-19. По наихудшему сценарию, Центр контроля и профилактики заболеваний советует врачам одевать банданы на лицо.

"Я видела фото китайских медиков в защите, более тщательной, чем то, что у меня есть. Я читала в журнале New England Journal of Medicine исследования, во время которого аэрозоли с коронавирусом проявляли на протяжении трех часов. И я точно знаю, что мне нужна маска №95, а не хирургическая, чтобы защититься от распространения. Я знаю двух врачей скорой помощи таких, как я, которые уже заболели и в критическом состоянии. Один из них - 70-летний специалист из Нью-Джерси, а другой - 40-летний из штата Вашингтон. Оба в отделениях интенсивной терапии борются за свои жизни", - пишет Симонс, добавляя, что не может избавиться от ощущения необходимости лучшей подготовки к пандемии.

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Она замечает, что врачи скорой помощи "на войне". Но они не молодые и неуязвимые солдаты, которые слепо идут на поле битвы без подготовки. Чем жестче условия, тем более критически врачи относятся к возможным путям впереди.

"И нынешний путь, по которому приходится идти, не нравится ни мне, ни моим коллегам", - отмечает автор, приводя объяснения.

Прежде всего, врачи задаются вопросом о том, насколько безопасно им работать не только у пациентов с симптомами. Все знают, что есть люди без симптомов, которые распространяют коронавирус. Проходит по меньшей мере три дня, прежде чем появляются очевидные проявления болезни.

"Сейчас в Вирджинии мои пациенты с ранеными головами и сердечными приступами менее вероятно могут оказаться бессимптомными розносчиками COVID-19, чем пациенты в Нью-Йорке или Калифорнии. Но скоро это может измениться. Скоро вирус будет настолько распространенным, чтобы мы подозревали заражение у каждого пациента: с респираторными симптомами или без них. Вероятно, этот момент уже наступил, а мы не знаем об этом из-за недостатка тестов", - говорится в статье.

Во-вторых, реальная ситуация в отделениях скорой помощи и близко не похожа на те алгоритмы, которые прописывают в министерстве здравоохранения. Пытаясь выяснить, какой уровень защиты нужен во время работы с пациентами, приходится управлять неэффективными компьютерными системами, расспрашивать о жалобах трех разных людей и пытаться помочь еще целой группе пациентов в то время, как коллеги привозят в больницу еще больных. А при этом пациенты часто не рассказывают врачу все свои симптомы.

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"Более тогого, тесты на COVID-19 не всегда абсолютно надежны. Как и тесты на грипп, иногда они показывают ложные негативные результаты", - добавила Симонс, объясняя, почему врачам нужна максимальная защита всегда.

В-третьих, сертифицированные врачи неотложной помощи - слишком ценный ресурс, чтобы рисковать их жизнью. Таких в США лишь 39 тысяч.

"В небольших клиниках вроде моей группы врачей маленькие, а обеспечение персоналом бедное с ограниченной поддержкой. Поверьте, учитывая наш опыт принимать быстрые решения, вам захочется иметь опытных врачей неотложной помощи на передовой, чтобы защитили вас, а не больных, закрытых в карантине или мертвых. Без достаточного количества PPE это лишь вопрос времени, когда мы выйдем из строя. Врачи других специальностей займут наши места, но их навыки будут совсем не такими. Офтальмологи, ортопеды и нефрологи, которые заменят нас, будут стараться изо всех сил. Но, со всем уважением к нашим друзьям-специалистам в вопросах глаз, костей и почек, действительно ли это те врачи, которых вы захотите увидеть, когда приедете в неотложку с подозрением на коронавирус?" - пишет Симонс.

Реальность в том, что увеличения поставок PPE, вероятно, не будет. Врач вспоминает, как на прошлой неделе пошла в магазин бытовой техники и купила себе там защитный щит для лица. Вместе с другими медиками и медсестрами она пишет в социальные сети призывы к обществу о помощи с хештегом #GetMePPE.

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"Тем временем, я не сплю из-за опасного отсутствия хорошего плана действий. Должна ли я использовать маски с каждым пациентом, чтобы защитить себя от бессимптомного распространения и рискнуть исчерпать запасы защиты полностью? Когда эти запасы закончатся, должна ли я продолжать лечить, словно пожарный, который входит в горящий дом только в трусах и тапочках? Смерть итальянских врачей Роберто Стелла и Марчелло Натали, которые добровольно продолжили работать без PPE, - это страшное предостережение. Дойдет ли до такого момента, когда мне придется выбирать между спасением своей семьи и пациентов?", - говорится в статье.