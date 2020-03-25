Хантавирус: что это такое, симптомы, как не заразиться опасным вирусом

Хантавирус почти никогда не передается от человека к человеку.

В китайской провинции Юньнань зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса – вируса животного происхождения.

УНИАН расскажет вам, что это за вирус, как он передается и как не заразиться.

Хантавирус - что это такое

Хантавирусы - это семейство вирусов, которые распространяются в основном грызунами. Некоторые из видов хантавирусов могут вызывать серьезные проблемы с легкими, например, наполнение их жидкостью.

Другие же разновидности этого вируса вызывают геморрагическую лихорадку и почечный синдром.

Инкубационный период хантавируса

Инкубационный период - от 1 до 4 недель.

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Хантавирус: почему так назвали вирус

Возбудитель этой болезни был обнаружен еще в 1978 году у зараженного полевого грызуна возле реки Хантан в Южной Корее. Отсюда и название вируса.

Симптомы хантавируса

Заражение хантавирусом вызывает симптомы, похожие на грипп, среди них:

усталость;

лихорадка;

боль в мышцах;

головокружение;

тошнота и даже рвота;

иногда - затрудненное дыхание.

Но есть и нехарактерные для гриппа симптомы: легкие быстро наполняются жидкостью, что грозит летальным исходом.

Как передается хантавирус

Как мы уже писали, хантавирус передается через экскременты или слюну грызунов. Человек может "подхватить" вирус, потрогав глаза или рот после контакта с животным или его пометом. Передаться хантавирус может и через укус грызуна.

Передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов. Тем не менее такие случаи встречаются, но зафиксированы только на территории Аргентины и Чили, пишут СМИ.

Профилактика хантавируса

Вся профилактика направлена ​​на минимизацию контакта с грызунами.

Лечение от хантавируса

Пока не существует специального лечения или вакцины от хантавируса, а сам вирус изучен недостаточно. Все так называемое лечение направлено на облегчение симптомов. Это борьба с интоксикацией, легочная и сердечно-сосудистая поддержка.