В Иране от коронавируса умерли более 2 тысяч человек

Общее количество инфицированных возросло до 27 тысяч 17 человек.

В Иране от пандемии коронавируса уже умерли более 2 тыс. человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что за последние 24 часа зафиксировано 143 смерти от COVID-19. Таким образом, количество умерших возросло до 2 тыс. 77 человек.

Общее количество инфицированных составляет 27 тыс. 17 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в мире 423 тыс. 121 человек инфицирован коронавирусной инфекцией.