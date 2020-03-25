В Иране от коронавируса умерли более 2 тысяч человек
13:00, 25 марта 2020Зарубежные новости
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Общее количество инфицированных возросло до 27 тысяч 17 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Иране от пандемии коронавируса уже умерли более 2 тыс. человек.
Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что за последние 24 часа зафиксировано 143 смерти от COVID-19. Таким образом, количество умерших возросло до 2 тыс. 77 человек.
Общее количество инфицированных составляет 27 тыс. 17 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 25 марта в мире 423 тыс. 121 человек инфицирован коронавирусной инфекцией.
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