В Сингапуре создали пятиминутный тест на коронавирус

09:48, 25 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация \ REUTERS

Когда разработка будет утверждена, это будет самый быстрый тест на коронавирус, утверждает газета The Straits Times, передает kommersant.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям под руководством профессора Джеки Ин. Тест уже прошел предварительные испытания, и ученые надеются, что разрешение на его использование будет получено в течение месяца. После этого тест смогут использовать в больницах.

Свой метод проверки ученые назвали Cepat. Генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, взятых с помощью мазка. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, которое покажет результат через пять—десять минут.

Первые случаи заражения коронавирусом СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Во всем мире им заразилось уже более 400 тыс. человек, свыше 18 тыс. умерло. 

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