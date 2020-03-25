В Сингапуре создали пятиминутный тест на коронавирус

Тест уже прошел предварительные испытания, и ученые надеются, что разрешение на его использование будет получено в течение месяца.

Ученые в Сингапуре создали экспресс-тест на коронавирус СOVID-19, результат которого можно узнать через пять минут.

Когда разработка будет утверждена, это будет самый быстрый тест на коронавирус, утверждает газета The Straits Times, передает kommersant.

Разработкой занималась команда специалистов из лаборатории NanoBio Lab в Агентстве по науке, технологиям и исследованиям под руководством профессора Джеки Ин. Тест уже прошел предварительные испытания, и ученые надеются, что разрешение на его использование будет получено в течение месяца. После этого тест смогут использовать в больницах.

Свой метод проверки ученые назвали Cepat. Генетический материал вируса тест будет искать в выделениях пациента, взятых с помощью мазка. Собранный для анализа материал помещается в портативное устройство, которое покажет результат через пять—десять минут.

Первые случаи заражения коронавирусом СOVID-19 были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Во всем мире им заразилось уже более 400 тыс. человек, свыше 18 тыс. умерло.