Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 25 марта
В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на утро 25 марта во всем мире подтверждено 423 121 случай заражения, 18 916 из которых оказались летальными. В то же время 108 619 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (6 820) зарегистрировано в Италии.
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Коронавирус в Украине
В Украине коронавирус зафиксирован уже в тринадцати областях: всего - 113 случаев. Жертвами вируса в Украине стали три человека, один человек выздоровел.
Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 25 марта 2020
- В Одессе с сегодняшнего дня, 25 марта, в связи с карантином общественный транспорт будет перевозить по спецпропускам ограниченный контингент пассажиров. Такое же ограничение будет введено в Днепре с 27 марта.
- В Украине подготовили военные госпитали для больных COVID-19.
- Украина отправляет спецпоезд в Москву для эвакуации своих граждан.
- В Киеве количество заразившихся возросло до 31.
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Под Киевом коронавирусом заразилась беременная женщина, в вязи с чем был изолирован целый квартал
В Ирпене беременная женщина заразилась коронавирусом. Будет проведена неотложная изоляция и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.
Впервые у пациента из Исландии нашли сразу два штамма коронавируса
Пациент в Исландии заразился сразу двумя штаммами смертельного коронавируса. По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии. Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им.
США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса
По данным ВОЗ, Соединенные Штаты имеют потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за "очень большого ускорения" инфекции на территории страны. Вирусом COVID-19 заразились уже более 42 000 человек в Соединенных Штатах.
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