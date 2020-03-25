Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 25 марта

В Украине подтверждено уже 113 случаев заражения коронавирусом.

В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на утро 25 марта во всем мире подтверждено 423 121 случай заражения, 18 916 из которых оказались летальными. В то же время 108 619 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (6 820) зарегистрировано в Италии.

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Коронавирус в Украине

В Украине коронавирус зафиксирован уже в тринадцати областях: всего - 113 случаев. Жертвами вируса в Украине стали три человека, один человек выздоровел.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 25 марта 2020

Под Киевом коронавирусом заразилась беременная женщина, в вязи с чем был изолирован целый квартал

В Ирпене беременная женщина заразилась коронавирусом. Будет проведена неотложная изоляция и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной.

Впервые у пациента из Исландии нашли сразу два штамма коронавируса

Пациент в Исландии заразился сразу двумя штаммами смертельного коронавируса. По предварительным данным, второй штамм коронавируса является мутацией первоначальной версии. Предположительно, мутировавший штамм является более агрессивным, поскольку пациент заразил контактировавших с ним людей именно им.

США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

По данным ВОЗ, Соединенные Штаты имеют потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за "очень большого ускорения" инфекции на территории страны. Вирусом COVID-19 заразились уже более 42 000 человек в Соединенных Штатах.