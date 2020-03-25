Появилась свежая статистика по коронавирусу COVID-19 в мире (карта)

С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 108 тыс. 619 человек.

По состоянию на утро 25 марта в мире 423 тыс. 121 человек заболели коронавирусной инфекцией.

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Об этом говорят данные специалистов Университета Джона Хопкинса.

С начала пандемии от COVID-19 выздоровели 108 тыс. 619 человек, умерли - 18 тыс. 916.

Самая высокая смертность на сегодня зафиксирована в Италии, где всего умерли от инфекции 6 тыс. 820 человек из 69 тыс. 176.

Как сообщал УНИАН, в Украине 24 марта в Минздраве подтвердили 97 случаев заболевания COVID-19.

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