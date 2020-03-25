В Таиланде больных коронавирусом обслуживают роботы (видео)

Изначально "роботы-ниндзя" были разработаны, чтобы отслеживать состояние пациентов, перенесших инсульт.

Во больницах Таиланда начали работать «роботы-ниндзя», которые меряют температуру и давление у зараженных смертельным коронавирусом.

Об этом пишет Business Insider.

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Роботы передвигаются при помощи небольших колес. Они помогают работникам госпиталей обслуживать пациентов. Таким образом снижается количество прямых контактов между больными и медиками.

Команда разработчиков, которая занимается модификацией роботов, в дальнейшем планирует научить их мыть полы, а также доставлять еду пациентам.

Изначально «роботы-ниндзя» были разработаны, чтобы отслеживать состояние пациентов, перенесших инсульт.

По состоянию на утро 24 марта в Таиланде 827 человек заразились коронавирусом. Еще 52 излечились от инфекции.