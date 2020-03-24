Коронавирус живет на поверхностях дольше, чем предполагалось - ученые

Исследователи изучили случай заражения на круизном лайнере "Diamond Princess" в Калифорнии, где вирус выжил по истечению 17 дней после высадки людей.

Ученые установили, что Covid-2019 живет на поверхностях дольше, чем предполагалось.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США, сообщает CNBC.

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Исследователи изучили случай заражения на круизном лайнере "Diamond Princess" в Калифорнии, где вирус выжил по истечению 17 дней после высадки людей. Это свидетельствует о том, что он живет на поверхностях гораздо дольше, чем показывали предыдущие исследования.

Ученые отметили, что это не означает, что Covid-2019 размножается на поверхности.

“COVID-19 на круизных судах создает риск быстрого распространения болезней, вызывая вспышки среди уязвимой группы населения, и требуются активные усилия по сдерживанию распространения”, - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, в докладе Центра по контролю и профилактике заболеваний говорится, что "РНК SARS-CoV-2 была идентифицирована на различных поверхностях в каютах пассажиров как с симптомами, так и без симптомов заболевания, в течение 17 дней после освобождения кают на Diamond Princess, но до проведения дезинфекционных процедур. Эти данные не могут быть использованы для определения того, произошла ли передача коронавируса с загрязненных поверхностей или нет".

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