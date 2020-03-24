Грета Тунберг заболела и изолировалась

По словам активистки, симптомы коронавируса появились также у ее отца Сванте.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе.

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Об этом во вторник, 24 марта, сообщает New Scientist.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», - рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.

В турне Грета с отцом отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса в мире.

Как сообщал УНИАН, радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.

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