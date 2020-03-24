Инфицированных COVID-19 в мире уже более 400 тысяч

С начала пандемии в мире умерли 18 277 пациентов.

По состоянию на вечер 24 марта в мире уже 407 485 случаев инфицирования опасной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

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Больше всего больных зафиксировано в Китае – 81 591, Италии – 69 176, США – 49 768, Испании – 39 676, Германии – 31 991, Иране – 24 811, Франции – 20 149.

С начала пандемии в мире умерло 18 277 пациентов. Больше всего жертв в Италии – 6 820, тогда как в эпицентре коронавируса провинции Хубэй – 3 160. Выздоровели 104 204 больных.

В Украине Минздрав официально подтвердил 97 случаев инфицирования COVID-19.