Число смертей в Италии снова выросло после незначительного спада

За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай.

За сутки от коронавирусной инфекции в Италии скончались 743 пациенты. Смертность в этой стране начала расти после незначительного спада.

Об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.

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За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай. За один день в Италии обнаружили 3612 инфицированных.

По состоянию на вечер 24 марта общее количество больных в Италии достигло 69 167 человек вместе с умершими и вылеченными.

В Украине Минздрав официально подтвердил 97 случаев инфицирования COVID-19.