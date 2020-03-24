Число смертей в Италии снова выросло после незначительного спада
19:55, 24 марта 2020Зарубежные новости
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За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай.
Иллюстрация REUTERS
За сутки от коронавирусной инфекции в Италии скончались 743 пациенты. Смертность в этой стране начала расти после незначительного спада.
Об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.
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За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай. За один день в Италии обнаружили 3612 инфицированных.
По состоянию на вечер 24 марта общее количество больных в Италии достигло 69 167 человек вместе с умершими и вылеченными.
В Украине Минздрав официально подтвердил 97 случаев инфицирования COVID-19.
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