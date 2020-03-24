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Число смертей в Италии снова выросло после незначительного спада

19:55, 24 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом свидетельствуют данные службы гражданской обороны Италии.

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За прошедшие сутки был зарегистрирован 601 летальный случай. За один день в Италии обнаружили 3612 инфицированных.

По состоянию на вечер 24 марта общее количество больных в Италии достигло 69 167 человек вместе с умершими и вылеченными.

В Украине Минздрав официально подтвердил 97 случаев инфицирования COVID-19.

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