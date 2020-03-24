Handelsblatt: Домашнего карантина не достаточно, чтобы остановить коронавирус

Исследование показало, что для обуздания пандемии нужны еще более жесткие меры.

Домашнего карантина недостаточно. Так считает профессор биостатистики из Гарвардского университета Сюн Лин. Выводы ее исследования указывают, что для того, чтобы не просто выровнять кривую заболеваемости, но и заставить ее пойти на спад, нужны еще более агрессивные меры.

Как пишет Handelsblatt, Сюн Лин вместе с 11 коллегами из Китая и США проанализировала данные почти 26 тысяч пациентов с COVID-19. Статью с результатами исследования ученые опубликовали на сайте medRvix. Однако, их работа еще не прошла проверку другими экспертами из той же области.

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Вместе с тем, исследователи проанализировали меры, которые власти Китая вводили в городе Ухань во время эпидемии, и разделили их на три фазы. Первая из них произошла до изоляции, когда жители города могли свободно передвигаться. В этот период так называемое базовое репродуктивное число или R0 число вируса составило 3,88. Это означает, что в среднем один больной заражал именно столько других людей.

Вторая фаза началась 23 января, когда Ухань отрезали от мира и ввели в нем запрет на передвижение. Граждан просили оставаться дома. Те, у кого наблюдались слабые симптомы, лечились дома. После введения таких мер число R0 упало до 1,25. Таким образом, кривая заболеваемости выровнялась. Но значение выше за единицу все равно означает, что уровень заражения продолжает хоть и медленно, но расти.

По мнению ученых, решающей стала третья фаза, когда 2 февраля власти ввели так называемый "централизованный карантин". После этого число R0 сократилось до 0,2-0,3. Благодаря этому на прошлой неделе в Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения.

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Издание поясняет, что "централизованный карантин" - это стратегия, при которой зараженным быстро ставят диагноз и отправляют их в изоляцию. В случае положительного результата теста на коронавирус, людей забирали из дому и в зависимости от тяжести симптомов отправляли или в больницу, или в специальные места под карантином. Обычно это были спортзалы или другие помещения, где пациенты находились под наблюдением врачей.

"Людей с подозрительными симптомами, высокой температурой, а также тех, кто контактировал с зараженными, отправляли в специальные клиники, где медперсонал в специальной защите проверял их на COVID-19. Пока не появятся результаты, эти люди ночевали в специальных общежитиях, чтобы избежать контактов с другими", - говорится в статье.

В начале эпидемии в Китае между появлением первых симптомов и установлением диагноза могло пройти 10 дней. Но через несколько недель врачи смогли сократить этот период в среднем до двух дней.

Централизованный карантин рассматривался в Китае как необходимость по двум причинам. Приблизительно 75-85% всех случаев передачи вируса происходило в семьях.

"Чтобы разорвать цепь передачи инфекции, нужно изолировать больных как можно быстрее, чтобы избежать дальнейшего заражения", - сказал Handelsblatt профессор Хуачжунского университета науки и технологий Ву Тангчан.

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Второй причиной послужило то, что это облегчало работу отделений интенсивной терапии. Поскольку лечение людей со слабыми симптомами происходило в местах массового карантина. Они находились под наблюдением медиков, а не дома, можно было избежать ухудшения их состояния. Такая изоляция касалась и врачей. Их тоже бесплатно селили в общежитиях вблизи медицинских центров, чтобы они не контактировали лично со своими семьями.

Издание пишет, что некоторые страны тоже начали создавать места массовой изоляции. К примеру, Южная Корея применила этот подход в начале февраля. В Мадриде в станцию массового карантина собираются переоборудовать конференц-центр. Там можно будет разместить до 5,5 тысяч человек.