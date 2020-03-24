Эпидемия коронавируса: во Франции устанавливают полевые госпитали и вводят более жесткий карантин (видео)

Власти страны ввели чрезвычайное санитарное состояние, пытаясь дисциплинировать французов.

Ровно неделя, как во Франции действует карантин из-за вспышки коронавируса. Пока что количество смертей в стране растет ежесуточно. Так, с начала эпидемии 860 человек умерли. Инфицированных насчитывается 20 тысяч.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Критическая ситуация на востоке страны, в частности в регионе Эльзас, где устанавливают полевые госпитали и откуда военными самолетами пациентов перевозят в другие города Франции, а также в соседние Германию и Люксембург, где еще есть места в больницах.

Во Франции ввели чрезвычайное санитарное положение. Таким образом власти пытаются дисциплинировать французов, ведь было уже много нарушителей – от начала карантина полиция стянула 90 тысяч штрафов.

Метро и автобусы до сих пор работают. В то же время во Франции решили закрыть рынки, которые работали под открытым небом.

Кроме того, Франция пристально следит за ситуацией в Италии, где все еще ужасные цифры смертей, но карантин начал давать эффект. Вдохновляет пример Германии, где карантин не такой строгий, как во Франции, тем не менее – рекордно низкая смертность.

В Европе в целом понимают, что раньше лета эпидемия коронавируса на спад не пойдет.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97. Один человек уже выздоровел и выписан из больницы. Также зафиксированы три летальных случая.