Маск подарит Калифорнии более тысячи аппаратов ИВЛ

Он отметил, что передаст аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic для штата для тех, кто нуждается в таком бесплатного вентилятора.

Основатель компании Tesla Маск закупил в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких и передаст их Калифорнии (США).

Об этом Маск сообщил в Twitter.

Он отметил, что передаст аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic для штата для тех, кто нуждается в таком бесплатного вентилятора.

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"Да, в Китае была избыточное предложение, поэтому мы приобрели 1255 вентиляторов ResMed, Philips & Medtronic, утвержденные FDA, в пятницу ночью и поставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный вентилятор, сообщите нам об этом", - написал он .

Как сообщал УНИАН, основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если будет их нехватка в больницах.