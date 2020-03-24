Маск подарит Калифорнии более тысячи аппаратов ИВЛ
18:11, 24 марта 2020Зарубежные новости
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Он отметил, что передаст аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic для штата для тех, кто нуждается в таком бесплатного вентилятора.
Илон Маск / REUTERS
Основатель компании Tesla Маск закупил в Китае 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких и передаст их Калифорнии (США).
Об этом Маск сообщил в Twitter.
Он отметил, что передаст аппараты марок ResMed, Philips и Medtronic для штата для тех, кто нуждается в таком бесплатного вентилятора.
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"Да, в Китае была избыточное предложение, поэтому мы приобрели 1255 вентиляторов ResMed, Philips & Medtronic, утвержденные FDA, в пятницу ночью и поставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный вентилятор, сообщите нам об этом", - написал он .
Как сообщал УНИАН, основатель Tesla Илон Маск заявил, что компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если будет их нехватка в больницах.
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