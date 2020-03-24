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В Китае предупредили о новой вспышке коронавируса

19:16, 24 марта 2020
Зарубежные новости
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REUTERS

Об этом сообщила член Пекинской экспертной группы по вирусам, профессор Ли Ланьцзюань, передает China News.

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По словам эксперта, специалисты обеспокоены новыми случаями заражения, которые выявляют в крупных городах у вернувшихся из-за границы китайцев. Среди таких городов она назвала Пекин, Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу. Ланьцзюань считает, что это может спровоцировать еще одну крупномасштабную эпидемию в стране.

"Это требует от нас продолжения активизации наших усилий и неустанной работы по предотвращению распространения эпидемии коронавируса в других городах", — заявила она.

Профилактика коронавируса / инфографика УНИАН

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.

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