Newsweek: Как коронавирус влияет на детей?

У большинства детей наблюдаются мягкие симптомы, однако это не означает, что COVID-19 им не грозит.

Ранние репортажи о влиянии коронавируса на детей, похоже, предполагали, что большинство из них в случае заражения SARS-CoV-2 столкнутся только с мягкими симптомами. Цифры говорили, что лишь у небольшой группы детей наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. И до недавнего времени не было ни одной смерти среди этой группы населения.

Однако, с распространением COVID-19 появляется все больше случаев, когда дети страдают от тяжелых последствий. В Атланте 12-летняя девочка, у которой не было других медицинских проблем, которые бы усложняли состояние ее здоровья, "вынуждена бороться за свою жизнь", о чем рассказал ее дядя. До настоящего времени было немного исследований, которые бы рассматривали влияние коронавируса на детей, - пишет Newsweek. 18 марта The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликовал статью, в которой говорилось о первом известном случае смерти ребенка от COVID-19.

Это был 10-месячный младенец, который умер через четыре недели после госпитализации. Ребенок страдал от инвагинации кишечника и отказа нескольких внутренних органов. Статья в журнале Paediatrics также сообщала о смерти 14-летнего мальчика в провинции Хубэй в Китае. Однако, в этом случае о деталях его состояния ничего не известно.

Доктор Джон Уильямс, который возглавляет отделения педиатрических инфекционных болезней в детской больнице UPMC в Питтсбурге, сказал Newsweek, что смерть младенца, вероятно, была вызвана вовсе не COVID-19. Статья NEJM также утверждает, что в Китае менее чем 1% случаев заражения касались детей до 10 лет. С 1391 таких пациентов с подозрениями на наличие вируса, которым провели тесты в период с конца января до конца февраля, только троих отправили в отдел интенсивной терапии и поместили под аппарат вентиляции легких. У всех троих были другие проблемы со здоровьем, которые усугубляли их состояние.

"В отличие от зараженных взрослых, большинство детей проходили более мягкий клинический курс. Бессимптомные заражения были не распространены. Определение потенциала заразности этих пациентов без симптомов - важно для разработки мер контроля текущей пандемии", - писали исследователи, которые выступили авторами статьи в NEJM.

В статье, опубликованной в Paediatrics, ученые замечали, что дети любого возраста способны подхватить вирус. Однако, влияние инфекции на их здоровье "менее тяжкое", чем в случае взрослых. Также отмечалось, что среди пострадавших детей младенцы и дошкольники были "наиболее уязвимы к заражению".

Уильямс сказал Newsweek, что выводы обеих статей, "скорее всего, касаются всех детей в мире". Врач объяснил, что влияние большинства инфекций на различные группы населения не очень отличается. Однако, американские врачи следят за ситуацией со случаями заражения COVID-19 среди детей.

"В США много детей с проблемами, которые могут привести к усложнениям, такими как иммунодефицит, пересаженные органы и тому подобное. Пока мы не слышали о большом количестве случаев заражения среди этих детей. Но мы пристально следим", - пояснил он.

Уильямс указал на то, что все исследования свидетельствуют о бессимптомном, мягком или умеренном ходе зарження у детей.

"Эти данные из Китая и других частей мира убедительно указывают на то, что у здоровых детей SARS-CoV-2 не вызывает серьезного заболевания. Почему все происходит именно так, мы на самом деле не знаем. Были предположения, что детские иммунные системы пережили меньше мутаций, поэтому реагируют на возбудитель с меньшим воспалением. Но мы точно не знаем. Нет доказательств того, что другие коронавирусы, с которыми люди сталкиваются каждый год, дали детям этот иммунитет. Так называемые "нормальные" человеческие коронавирусы сильно отличаются от SARS-CoV-2", - пояснил Уильямс.

Председатель кафедры педиатрических инфекционных заболеваний и глобального здоровья в Университете Эдинбурга Хариш Наир также сказал, что дети и младенцы до 5 лет больше других рискуют пострадать от тяжелых симптомов.

"Это соответствует возрастному профилю высочайшего риска для детской пневмонии. Даже если дети сравнительно меньше рискуют пострадать от тяжелой формы болезни, те, у кого есть осложнения в состоянии здоровья, под большим риском", - пояснил Хариш Наир.

По мнению врача, иммунологическая реакция может послужить объяснением, почему у детей наблюдаются мягкие симптомы. И случаи с младенцами могут стать подтверждением такого предположения. И Уильямс, и Наир отмечают, что если у детей появляются любые симптомы, их нужно изолировать. Наир советует родителям немедленно обращаться к врачу, если у их детей появляются проблемы с дыханием, наблюдается плохой аппетит, появляется сонливость, а ногти или губы становятся синими. Общее ухудшение состояния тоже причина для тревоги.

"Если у ребенка течет с носа или он кашляет, но нет проблем с дыханием и он нормально пьет, тогда нет причин проводить тест на коронавирус. И, пожалуй, лучше побыть дома", - посоветовал Уильямс.

Издание пишет, что 46 штатов США уже закрыли все школы. В общем 120 тысяч государственных и частных школ не работают из-за COVID-19, что влияет на 54 миллиона учеников. Вильямс отмечает, что родители должны приложить максимум усилий, чтобы не позволить своим детям разносить вирус.

"Социальное дистанцирование действительно замедляет распространение лишь тогда, когда мы все его придерживаемся и не обманываем", - сказал врач.

"Это, к сожалению, означает, что никаких вечеринок или сборов на игры. Активность на улице, которая не предусматривает контакта с другими детьми, вроде прогулок в парке - это хороший способ выйти из дома и подышать свежим воздухом. В интернете тоже много интересных и образовательных вещей. А видео-чаты могут помочь нам всем включительно с детьми избавиться от ощущения изоляции", - добавил он.