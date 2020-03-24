Франция усиливает карантин из-за коронавируса: закрывает продуктовые рынки и ограничивает прогулки
Власти Франции объявили о новых противоэпидемических ограничениях для своих граждан из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.
Об этом сообщает The Local.
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Так, премьер-министр Франции Эдуард Филипп отметил, что намерен подписать указ, в соответствии с которым выходить на прогулку или на физические упражнения на расстояние более одного километра от дома запрещено. К тому же делать это разрешается раз в день.
Кроме того, глава французского правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали в стране.
Франция, как известно, находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней необходимости.
Количество смертей, связанных с коронавирусом, во Франции выросло до 860. По состоянию на понедельник в больнице находилось около 8 675 пациентов. Среди них около 2000 человек в тяжелом состоянии, примерно на 300 больше, чем в воскресенье.
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