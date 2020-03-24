Названы самые опасные для сердца продукты

По словам доктора, самый нежелательный для сердца молочный продукт — сливочное масло.

Здоровье сердца губит также регулярное употребление ряда продуктов.

К такому выводу пришел специалист Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа, пишет издание La Vanguardia.

Он напомнил, что для защиты сердца и сосудов от заболеваний нужно сделать акцент на потреблении фруктов, овощей, круп, семян, бобовых, рыбы и оливкового масла.

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А вот красное мясо следует употреблять не чаще трех раз в неделю, потому что в нем содержится много вредных насыщенных жиров.

Также кардиолог советует отказаться от магазинной выпечки и готовой пиццы из супермаркетов - эти продукты являются чемпионами по содержанию трансжиров.

Кроме того, он рекомендует постепенно отказаться от слишком соленой пищи.

По словам доктора, самый нежелательный для сердца молочный продукт — сливочное масло.

Вредными напитками для сердца он назвал все алкогольные, энергетические и сладкие газированные.

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