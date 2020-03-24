Пандемия коронавируса: главные новости на 24 марта

Жертвами вируса в Украине на сегодня стали три человека, один человек выздоровел.

В мире бушует эпидемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на утро 24 марта во всем мире зафиксировано 382 108 случаев заражения, 16 574 случая оказались летальными. В то же время 101 857 инфицированных выздоровели.

Читайте такжеКоронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 24 марта (онлайн)

Коронавирус в Украине

В Украине подтверждено 84 случая заражения коронавирусом. Жертвами вируса в Украине стали три человека, один человек выздоровел.

Больные коронавирусом выявлены в Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Донецкой, Черкасской областях, а также в Киеве.

Первый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 23 марта зафиксирован в Закарпатской области.

Министр здравоохранения Илья Емец накануне призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Источники в парламенте сообщают, что Рада проведет внеочередное заседание 26 марта.

На фоне эпидемии коронавируса президент Зеленский отсрочил весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

В Минздраве признали, что тотальный скрининг для выявления коронавируса не работает.

«Мы делали тотальный скрининг на людях, которые возвращались самолетами из очагов заболевания, например, из Италии и Испании. Мы брали у них материал на тестирование, и ни одного случая ни на одном из рейсов мы не обнаружили. В то же время, когда мы установили за ними медико-санитарный надзор, через 3-5, 6, 7 дней у этих людей возникали симптомы. Потом, когда мы их обследовали, мы подтверждали коронавирус», – отметил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Кабмин накануне одобрил введение чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Чрезвычайный режим после выявления первого больного вводят также во Львовской области.

С сегодняшнего дня в Украине будет работать только один аэропорт - международный аэропорт "Борисполь". Кроме того, запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма.

Коронавирус в мире

Китай, в котором впервые обнаружили COVID-19, оправляется от эпидемии. С завтрашнего дня власти страны снимают ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй.

Китайские медики впервые в последние дни не фиксируют смертей пациентов – впевые с момента вспышки COVID-19. Страна постепенно возвращается к нормальному ритму жизни.

Тем временем в Италии из-за коронавируса за сутки умерло больше 600 человек. Общее количество жертв коронавируса в Италии превысило шесть тысяч. По состоянию на 23 марта коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.

В Нидерландах ужесточают меры карантина. Правительство ввело в действие запрет на организованные собрания более чем трех человек до 1 июня, а также дало местным властям полномочия штрафовать нарушителей карантинных правил – включая тех, кто не соблюдает дистанцию в полтора метра от других людей.

В Международном олимпийском комитете принято решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио. Изначально она была запланирована на 24 июля - 9 августа. О новой дате проведения Игр пока неизвестно.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что пандемия коронавируса ускоряется.

"Прошло 67 дней после выявления первого случая в мире, чтобы количество заболевших достигло 100 тысяч, 11 дней - для еще ста тысяч, и лишь четыре дня для третьей сотни тысяч", - отметил он.

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