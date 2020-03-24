Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 24 марта

Жертвами вируса в Украине на сегодня стали три человека, один человек выздоровел.

В мире бушует эпидемия коронавируса COVID-19, в Украине и прочих странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на вечер 24 марта во всем мире зафиксировано 396249 случаев заражения, 17252 случая оказались летальными. В то же время 103334 инфицированных выздоровели.

Читайте такжеКоронавирус в спорте: главные новости по состоянию на 24 марта (онлайн)

Коронавирус в Украине

В Украине подтверждено 97 случая заражения коронавирусом. Жертвами вируса в Украине стали три человека, один человек выздоровел. За сутки заболлеи 24 человека.

Коронавирус в мире Украине: что важно знать 24 марта 2020

Олимпийские игры-2020 официально перенесены из-за коронавируса

Олимпийские игры-2020 в Токио официально перенесены на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Олимпиада не состоится в 2020 году. Она перенесена на неопределенный срок, но важным условием является то, что Игры должны быть проведены не позднее лета 2021 года.

В Черновицкой области зафиксировали еще 13 случаев заражения коронавирусом

В Черновцах медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 местных жителей. Больше всего инфицированных COVID-19 людей зафиксировано в селе Коленковцы Хотинского района.

Из Украины вывезли почти тысячу тонн медицинских масок – журналисты назвали причину

Бывший премьер Алексей Гончарук проигнорировал письмо секретаря СНБО Алексея Данилова с просьбой запретить вывоз противоэпидемических товаров за границу, и из-за этого за пределы страны вывезли почти тысячу тонн дефицитных медицинских масок в условиях пандемии коронавируса в Украине. Отмечается, что экспорт масок во время пандемии может создать угрозу национальной безопасности. Отмечается, что САП уже возбудила уголовное дело по факту служебной халатности должностных лиц Кабмина Гончарука.

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех детей

В Черновицкой областной детской клинической больницы госпитализировали четырех детей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего на лечении в областной детской больнице находятся 14 человек, из них 5 с диагнозом «коронавирус».

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