В Нидерландах запретили собираться группами более трех человек

Министр юстиции Нидерландов призвал граждан не выходить на улицу без серьезной необходимости.

Правительство Нидерландов ввело в действие запрет на организованные собрания более чем трех человек до 1 июня, а также дало местным властям полномочия штрафовать нарушителей карантинных правил – включая тех, кто не соблюдает дистанцию в полтора метра от других людей.

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Как сообщает DutchNews, министр юстиции Нидерландов Ферд Грэпперхаус призвал граждан не выходить на улицу без серьезной необходимости (разрешается ходить на работу и в магазины). В случае необходимости прогуляться он призвал людей не собираться а группы.

Мэрам городов предоставили чрезвычайные полномочия запрещать массовые собрания из трех и более человек, а также закрывать городские локации, в которых возникают скопления людей и нарушается правило безопасной дистанции.

Ранее сообщалось, что Мадрид собирается использовать городской крытый каток в качестве импровизированного морга для хранения тел жертв коронавируса.