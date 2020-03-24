Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

В городе Ухань ограничения снимут 8 апреля.

Власти Китая решили с завтрашнего дня, 25 марта, снять введенные ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения, в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения снимут 8 апреля. С этого же дня с Уханем начнут восстанавливать транспортное сообщение. Соответствующее решение Китай принял из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

Ухань стал эпицентром коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года. Болезнь распространилась по всему миру, число заразившихся вирусом превысило 330 тыс. человек, более 14 тыс. умерло. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В марте число заболевших в Китае и, в частности, в Ухане стало резко снижаться. К 24 марта в Китае за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19, из них только один случай был зарегистрирован в Ухане.