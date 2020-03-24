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Китай 25 марта отменит карантин в провинции Хубэй

09:11, 24 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный госкомитет по делам здравоохранения, в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения снимут 8 апреля. С этого же дня с Уханем начнут восстанавливать транспортное сообщение. Соответствующее решение Китай принял из-за улучшения эпидемиологической обстановки.

Ухань стал эпицентром коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года. Болезнь распространилась по всему миру, число заразившихся вирусом превысило 330 тыс. человек, более 14 тыс. умерло. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В марте число заболевших в Китае и, в частности, в Ухане стало резко снижаться. К 24 марта в Китае за сутки выявили 78 новых случаев заболевания COVID-19, из них только один случай был зарегистрирован в Ухане.

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