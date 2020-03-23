В Италии из-за коронавируса за сутки умерло больше 600 людей
23:18, 23 марта 2020Зарубежные новости
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Второй день подряд в Италии фиксируется уменьшение количества смертей от коронавируса.
Иллюстрация REUTERS
В Италии из-за коронавируса за сутки умерли 602 человека.
Об этом сообщает Metro.
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По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.
"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", - заявил он.
Общее количество жертв коронавируса в Италии превысило шесть тысяч человек. По состоянию на 23 марта коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.
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