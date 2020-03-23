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В Италии из-за коронавируса за сутки умерло больше 600 людей

23:18, 23 марта 2020
Зарубежные новости
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает Metro.

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По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", - заявил он.

Общее количество жертв коронавируса в Италии превысило шесть тысяч человек. По состоянию на 23 марта коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.

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