Спрогнозированы новые вспышки коронавируса COVID-19 после отмены карантина
Страны не могут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета передвижения.
Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, сообщает "Голос Америки", ссылаясь на его слова в эфире канала ВВС.
Необходимы дополнительные меры по охране здоровья населения, чтобы избежать повторной вспышки вируса, говорит Райан.
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"На чем мы должны сосредоточиться - это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты",- сказал Майк Райан.
"Если мы сейчас не будем предпринимать серьезные шаги по обеспечению здоровья населения, когда все эти ограничения на передвижения будут отменены, опасность заражения снова повысится", - утверждает Райан.
Большинство европейских стран и США сейчас ввели жесткие ограничения на передвижение на образец шагов, к которым ранее прибегли Китай и другие страны Азии. Райан говорит, параллельно с этим ограничением необходимо проводить тестирование каждого, у кого есть подозрение на заражение.
“Как только мы замедлим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.
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