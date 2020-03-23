Спрогнозированы новые вспышки коронавируса COVID-19 после отмены карантина

На чем мы должны сосредоточиться - это на диагностике больных, их изоляции, говорят в ВОЗ.

Страны не могут остановить распространение коронавируса только путем полного запрета передвижения.

Об этом заявил исполнительный директор ВОЗ Майк Райан, сообщает "Голос Америки", ссылаясь на его слова в эфире канала ВВС.

Необходимы дополнительные меры по охране здоровья населения, чтобы избежать повторной вспышки вируса, говорит Райан.

Читайте такжеЭпидемиологи рассказали, кто и как умер от коронавируса в Италии (инфографика)

"На чем мы должны сосредоточиться - это на диагностике больных, их изоляции и изоляции тех, кто имел с ними контакты",- сказал Майк Райан.

"Если мы сейчас не будем предпринимать серьезные шаги по обеспечению здоровья населения, когда все эти ограничения на передвижения будут отменены, опасность заражения снова повысится", - утверждает Райан.

Большинство европейских стран и США сейчас ввели жесткие ограничения на передвижение на образец шагов, к которым ранее прибегли Китай и другие страны Азии. Райан говорит, параллельно с этим ограничением необходимо проводить тестирование каждого, у кого есть подозрение на заражение.

“Как только мы замедлим передачу вируса, мы должны атаковать сам вирус. Мы должны начать эту борьбу”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, количество умерших вследствие коронавируса в мире достигло 14 тыс. 706 человек.

Читайте также: