The Guardian: Дети могли сыграть ключевую роль в начале пандемии коронавируса

Исследования свидетельствуют, что самая молодая часть населения меньше всего рискует заболеть, однако, будучи невидимыми носителями, дети могут играть ключевую роль в распространении вируса.

Сначала болели только пожилые люди. Истории про коронавирус, усиленные деталями каждой досадной смерти, говорили, что инфекция в основном поражает тех, кому за 70 лет или людей, которые страдают от других болезней.

Именно эти группы населения с самого начала призвали соблюдать социальное дистанцирование. Но появляются доказательства того, что и молодые люди могут серьезно заболеть, - пишет на страницах The Guardian профессор молекулярной вирусологии в Университете Ноттингема Джонатан Болл.

"Важно и то, что хоть у большинства молодежи и детей появляются симптомы, немного хуже, чем от гриппа. Поэтому они могут быть невидимыми разносчиками вируса и таким образом сыграть ключевую роль в его распространении", - замечает ученый.

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Он замечает, что в сравнении с другими странами Европы, Великобритания не очень спешила закрывать школы. На этот шаг страна пошла только после смерти 104 пациентов. Исследования из Китая показали, что у детей очень редко обнаруживают новый коронавирус. А потому они якобы не причастны к распространению болезни. Но большинство диагностических мероприятий в Китае, особенно на ранних стадиях эпидемии, были сильно привязаны к больничным осмотрам. Большинство случаев госпитализации касаются взрослых пациентов. Означает ли это, что дети и молодежь не заражались или страдали от мягких симптомов, которые прошли без внимания?

"Как и большинство моих коллег, я не вижу очевидных причин, почему дети не могли заразиться. Этот вирус распространяется через дыхательные пути. Это не что-то присущее исключительно взрослым. Если значительное число детей было заражено и пережило мягкие симптомы, похожие на простуду, тогда их потенциал распространять вирус достаточно высокий", - пишет ученый.

Одно из ключевых различий между новым коронавирусом SARS и MERS заключается в том, что люди с COVID-19 могут столкнуться только с мягкими симптомами, что затрудняет выявление возбудителя. В случае SARS у зараженных людей начинается воспаление легких. Относительно легко выявить и изолировать больных с тяжелыми симптомами. Благодаря этому контроль заражения через идентификацию и отслеживание контактов можно провести относительно просто.

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Но новый коронавирус не такой. В более чем 85% подтвержденных случаев симптомы могут проходить незамечено. Болезнь легко можно спутать с простудой или гриппом. И это самое большое оружие COVID-19. Если нельзя просто сказать, у кого простуда, а у кого коронавирус, взять инфекцию под контроль становится очень трудно.

Не избегая заражения вирусом, дети могут на самом деле быть теми, кто его незаметно разносит. Они могут играть роль важного звена в распространении между общинами. Но есть еще один важный момент. Хотя многие ученые подозревают ключевую роль детей в начале эпидемии, твердых доказательств для этих предположений не хватает.

В рамках, наверное, самого крупного исследования такого рода китайские ученые проанализировали последствия более чем 2 тысяч подтвержденных или потенциальных случаев выявления COVID-19 у детей. Чуть более половины из них страдали только от мягких симптомов или же у них не было никаких симптомов вообще. Тяжелых и критических случаев, когда телу не хватало кислорода, а внутренние органы были под угрозой, ученые насчитали всего 5%. При этом, такие случаи случались обычно с самыми маленькими детьми (до одного года). В этом исследовании до сих пор есть большие пробелы. Самый большой из них заключается в том, что большинство из оцененных случаев среди детей не были подтверждены. У пациентов только подозревали COVID-19.

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Судя из предыдущих пандемий, закрытие школ может быть эффективным способом сократить распространение вируса, особенно если этот шаг входит в более широкую программу социального дистанцирования. Каждый день в школе дети массового собираются и часто находятся в тесной близости, а потом идут домой, неся с собой новые инфекции, подхваченные в классах. Очевидно, что сокращение такого цикла может помочь замедлить эпидемию.

Считая, что молодые и здоровые граждане не в группе риска, правительство Великобритании могло недооценить влияния коронавируса. Отчеты о больничных приемах свидетельствуют, что даже молодежь может страдать от серьезных последствий. Исследование в США показало, что из 508 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, 38% были пациенты в возрасте от 20 до 54 лет (на детей до 19 лет приходилось менее 1% случаев). Из этих 508 пациентов 121 попал в отдел интенсивной терапии. Почти половина из этой группы были люди до 65 лет.

Как и большинство вещей во время этой пандемии, мнение, что коронавирус угрожает лишь пожилым людям, - это чрезмерное упрощение. Молодежь и дети реже умирают от коронавируса, но их мягкие симптомы могут превратить их в заразных носителей. И таких носителей труднее обнаружить.